Украина — Англия: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Евро-2024

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Украина – Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.11.

«Матч интересный, но на самом деле ситуация такая, что группа получилась очень неравномерной. Англия и Италия — явные фавориты. Украина уже была однажды в такой ситуации. После чемпионата мира 2006 года они попали в отбор на Евро-2008, который пройти не смогли. Там у них в группе были одновременно Франция и Италия, два финалиста чемпионата мира. Сейчас два финалиста чемпионата Европы, а отбор идёт на следующий континентальный чемпионат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятное дело, что не то что силы даже неравны, а состояние команд никак не может быть равным. Сами прекрасно понимаете, как играется сейчас украинский чемпионат, в каких условиях проходят еврокубковые матчи. Клубы проводят за пределами страны очень много переездов, очень много испытаний, то есть они живут в нестандартной ситуации.

Естественно, англичане понимают, что никаких потерь тут допускать нельзя. При всём большом моём уважении к Сергею Реброву, которого я считаю одним из самых перспективных тренеров Европы из тех, кто ещё не работал в топ-чемпионатах, возможности его состава очень сильно ограничены. У Англии гораздо сильнее состав, она мощнее, она вкатаннее в серьёзный футбол.

И меня немножко даже удивляют букмекерские коэффициенты. Думаю, что всё будет гораздо хуже для украинской сборной. Не сомневаюсь в победе Англии. И думаю, что она будет достигнута не в 1 мяч. Англия с форой (-1.5) с коэффициентом 2.11. С форой (-1) надо было бы вообще ставить, но там очень маленький коэффициент. С (-1.5) чуть более рискованно, потому что Англии обязательно надо выигрывать два мяча, но, думаю, это пройдёт», — сказал Андронов.