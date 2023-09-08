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Украина — Англия, прогноз на матч ЧЕ-2024 9 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Украина — Англия. Гарри Кейн не заметит Михаила Мудрика
Михаил Коробов
Украина — Англия: прогноз на матч ЧЕ-2024
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Полузащитник «Челси» заявил, что хочет не просто отобрать очки, а обыграть «трёх львов». Мечтать не вредно.

9 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.45. Успех украинцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия 9 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч Украина — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия (09.09.2023)

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 9 сентября запланировано семь встреч 5-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе во Вроцлаве (Польша) померяются силами Украина и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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С тех пор как миновал Евро-2020, дела сборной украинцев стали постепенно ухудшаться. Не в последнюю очередь это связано с тем, что после турнира бывший легендарный нападающий «Милана» Андрей Шевченко покинул должность главного тренера.

Сначала его место занял Александр Петраков, во главе с которым на чемпионат мира в Катаре жёлто-синим квалифицироваться не удалось. Они дошли до финала отборочного турнира, досадно уступив Уэльсу (0:1). Также под руководством Александра украинцы заняли второе место в группе в Лиге наций. На этом этапе пути Петракова и сборной разошлись.

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руслан Ротань. Под его руководством жёлто-синие без шансов проиграли Англии (0:2) в квалификации ЧЕ-2024. За весь матч они нанесли только два удара, причём ни один из них не попал в створ. Если бы не Анатолий Трубин, счёт был бы разгромным. Голкипер совершил пять сейвов.

Сборная Украины вновь пережила смену специалиста. В этот раз её главным тренером стал Сергей Ребров. Во главе с ним жёлто-синие не без везения обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). К 62-й минуте встречи с македонцами они проигрывали со счётом 0:2. Не получи соперник красную карточку на 73-й минуте, встреча вполне могла бы закончиться иначе.

В игре с Северной Македонией было допущено много ошибок, в частности полузащитником «Челси» Михаилом Мудриком. Дорогостоящий хавбек по-прежнему не может обрести себя. По итогам матча последнего тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1) он получил самую низкую оценку.

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Бывший нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал Мудрика. Он отметил, что полузащитник чуть не привёз два мяча и был абсолютно бесполезен. В 19 играх в составе «Челси» украинец по-прежнему не забил ни одного гола. Что интересно, при всём этом он заявил, что его национальная команда хочет не просто зацепиться за очки в предстоящей игре, а одержать победу.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу квалификации Евро-2024. Помимо Украины, она победила Италию (2:1), разгромила Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). За этот период времени «три льва» пропустили только один мяч, в то время как забили 15.

Пять из них записал на свой счёт лучший бомбардир в истории сборной Англии Гарри Кейн. Также он отметился одной результативной передачей. Летом нападающий перебрался в мюнхенскую «Баварию». В четырёх матчах во всех турнирах в составе новой команды он забил три мяча и отдал один голевой пас.

Кейн пребывает в отличном тонусе. Может быть, в этот раз Англии наконец-то удастся выиграть золотые медали? На чемпионате мира в Катаре она добралась до 1/4 финала, досадно проиграв Франции. На Евро-2020 «три льва» вообще дошли до финала, ещё обиднее проиграв Италии (1:1, 2:3 пен.).

У англичан один из самых сильных и сыгранных составов на турнире. Единственной их проблемой является менталитет. Как только сборная добирается до финальных стадий на крупных турнирах, начинаются большие трудности и неуверенный футбол. На групповом этапе ничего этого нет.

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Возможно, наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле окажется по силам помочь англичанам перебороть страх больших матчей. Сообщается, что он может сменить Гарета Саутгейта после Евро-2024. Впрочем, если это и произойдёт, то не скоро. В любом случае к предстоящему матчу «три льва» подходят в качестве явных фаворитов.

Поставить на победу англичан и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Четыре из семи последних очных встреч закончились именно так. Также было две ничьих. Проиграли «три льва» из-за раннего удаления. На 13-й минуте получил красную карточку голкипер Роберт Грин. Жёлто-синие воспользовались преимуществом, но выиграли с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Украина — Англия 9 сентября 2023 года

У сборной Украины хуже результаты, а также далеко не такой сильный и сыгранный состав, как у Англии. Бóльшая часть её ведущих игроков, в частности Мудрик, пребывает в плохом тонусе. У «трёх львов» лидеры в отличной форме. В позитив жёлто-синим можно записать лишь то, что они нечасто пропускают, преимущественно благодаря стараниям голкипера. История очных встреч свидетельствует в пользу не слишком результативной победы англичан. Велика вероятность, что данная ставка сыграет и в этот раз.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.

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