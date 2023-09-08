Украина — Англия. Гарри Кейн не заметит Михаила Мудрика

Полузащитник «Челси» заявил, что хочет не просто отобрать очки, а обыграть «трёх львов». Мечтать не вредно.

9 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.45. Успех украинцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия 9 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч Украина — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Англия (09.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 9 сентября запланировано семь встреч 5-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе во Вроцлаве (Польша) померяются силами Украина и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

С тех пор как миновал Евро-2020, дела сборной украинцев стали постепенно ухудшаться. Не в последнюю очередь это связано с тем, что после турнира бывший легендарный нападающий «Милана» Андрей Шевченко покинул должность главного тренера.

Сначала его место занял Александр Петраков, во главе с которым на чемпионат мира в Катаре жёлто-синим квалифицироваться не удалось. Они дошли до финала отборочного турнира, досадно уступив Уэльсу (0:1). Также под руководством Александра украинцы заняли второе место в группе в Лиге наций. На этом этапе пути Петракова и сборной разошлись.

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Руслан Ротань. Под его руководством жёлто-синие без шансов проиграли Англии (0:2) в квалификации ЧЕ-2024. За весь матч они нанесли только два удара, причём ни один из них не попал в створ. Если бы не Анатолий Трубин, счёт был бы разгромным. Голкипер совершил пять сейвов.

Сборная Украины вновь пережила смену специалиста. В этот раз её главным тренером стал Сергей Ребров. Во главе с ним жёлто-синие не без везения обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). К 62-й минуте встречи с македонцами они проигрывали со счётом 0:2. Не получи соперник красную карточку на 73-й минуте, встреча вполне могла бы закончиться иначе.

В игре с Северной Македонией было допущено много ошибок, в частности полузащитником «Челси» Михаилом Мудриком. Дорогостоящий хавбек по-прежнему не может обрести себя. По итогам матча последнего тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:1) он получил самую низкую оценку.

Бывший нападающий сборной Англии и «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал Мудрика. Он отметил, что полузащитник чуть не привёз два мяча и был абсолютно бесполезен. В 19 играх в составе «Челси» украинец по-прежнему не забил ни одного гола. Что интересно, при всём этом он заявил, что его национальная команда хочет не просто зацепиться за очки в предстоящей игре, а одержать победу.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу квалификации Евро-2024. Помимо Украины, она победила Италию (2:1), разгромила Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). За этот период времени «три льва» пропустили только один мяч, в то время как забили 15.

Пять из них записал на свой счёт лучший бомбардир в истории сборной Англии Гарри Кейн. Также он отметился одной результативной передачей. Летом нападающий перебрался в мюнхенскую «Баварию». В четырёх матчах во всех турнирах в составе новой команды он забил три мяча и отдал один голевой пас.

Кейн пребывает в отличном тонусе. Может быть, в этот раз Англии наконец-то удастся выиграть золотые медали? На чемпионате мира в Катаре она добралась до 1/4 финала, досадно проиграв Франции. На Евро-2020 «три льва» вообще дошли до финала, ещё обиднее проиграв Италии (1:1, 2:3 пен.).

У англичан один из самых сильных и сыгранных составов на турнире. Единственной их проблемой является менталитет. Как только сборная добирается до финальных стадий на крупных турнирах, начинаются большие трудности и неуверенный футбол. На групповом этапе ничего этого нет.

Возможно, наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле окажется по силам помочь англичанам перебороть страх больших матчей. Сообщается, что он может сменить Гарета Саутгейта после Евро-2024. Впрочем, если это и произойдёт, то не скоро. В любом случае к предстоящему матчу «три льва» подходят в качестве явных фаворитов.

Поставить на победу англичан и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Четыре из семи последних очных встреч закончились именно так. Также было две ничьих. Проиграли «три льва» из-за раннего удаления. На 13-й минуте получил красную карточку голкипер Роберт Грин. Жёлто-синие воспользовались преимуществом, но выиграли с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Украина — Англия 9 сентября 2023 года

У сборной Украины хуже результаты, а также далеко не такой сильный и сыгранный состав, как у Англии. Бóльшая часть её ведущих игроков, в частности Мудрик, пребывает в плохом тонусе. У «трёх львов» лидеры в отличной форме. В позитив жёлто-синим можно записать лишь то, что они нечасто пропускают, преимущественно благодаря стараниям голкипера. История очных встреч свидетельствует в пользу не слишком результативной победы англичан. Велика вероятность, что данная ставка сыграет и в этот раз.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.