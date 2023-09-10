Казахстан — Северная Ирландия: прогноз Романа Узденова на матч квалификации Евро-2024

Бывший форвард национальной команды Казахстана по футболу Роман Узденов высказался о шансах соперников в отборочном матче Евро-2024 в Астане с командой Северной Ирландии.

Ставка: победа Казахстана за 2.85.

«Слежу за сборной Казахстана. Не думаю, что поражение от Финляндии как-то особенно подхлестнёт её футболистов. И тренерский штаб, и игроки всегда настроены на победу, выступая за национальную команду, представляя честь страны, по-другому и быть не может! Настрой и стремление взять очки будут запредельными.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Трудно сказать, что преподнесут ирландцы, но, полагаю, надо набирать свои очки. Лёгкой игры точно не будет, это всё-таки отборочный цикл, и каждая встреча, каждое очко на вес золота. Скорее всего, больше влияние на соперников окажут родные стены и поддержка болельщиков, а не искусственный газон.

Не люблю делать прогнозы. Верю в команду и в победу! Хочу пожелать Магомеду Адиеву и ребятам победы и хорошей красивой игры!» — сказал Узденов.