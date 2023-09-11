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Египет U23 — Россия: ставка Александра Мостового на контрольный матч 11 сентября

Египет U23 — Россия: ставка Александра Мостового на контрольный матч 11 сентября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Египет — Россия.

Ставка: победа России за 2.31.

«Молодёжная команда Египта и сборная России встретятся в ответном товарищеском матче. Несколько дней назад они не определили победителя – 1:1. Однако сейчас я склоняюсь к тому, что команда Карпина победит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Россиянам очень тяжело пришлось в Египте в их первом матче. После игры Карпин говорил о сложных климатических условиях, футболисты не привыкли тренироваться и играть в такую жару. Так что пропущенный гол на седьмой минуте не стал неожиданностью.

Другой особенностью матча стал стартовый состав нашей сборной. Больше половины игроков дебютировали за национальную команду. В перерыве Карпин дал свои указания, выпустил новых игроков, и Оганесян быстро сравнял счёт. После этого игра была равной, но россияне смотрелись более уверенно.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ответной встрече можно ожидать другой игры. Во-первых, у России с большой вероятностью будет другой стартовый состав, снова возможны дебютанты. Во-вторых, команда Карпина уже лучше акклиматизировалась, я думаю. А уровень наших игроков всё равно выше в сравнении с египтянами. Так что я тут поверю в успех России», — сказал Мостовой.

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