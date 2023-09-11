Египет U23 — Россия: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Египет U23 — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Афиша не самая красочная, но понаблюдать за обновлённым составом российской сборной желание есть. 50 игроков на сборах – серьёзный кадровый маневр для достижения положительного результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У олимпийской сборной Египта звёзд в составе нет – новых Салахов ожидать не приходится, но побороться с россиянами команде по силам. В этом матче поставлю на ничью», — сказал Погребняк.