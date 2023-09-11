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Египет U23 — Россия: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру

Египет U23 — Россия: прогноз Павла Погребняка на товарищескую игру
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Египет U23 — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

«Афиша не самая красочная, но понаблюдать за обновлённым составом российской сборной желание есть. 50 игроков на сборах – серьёзный кадровый маневр для достижения положительного результата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У олимпийской сборной Египта звёзд в составе нет – новых Салахов ожидать не приходится, но побороться с россиянами команде по силам. В этом матче поставлю на ничью», — сказал Погребняк.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
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