ЦСКА — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

«ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в 8-м туре РПЛ. Команды чередуют разные результаты в последнее время. Но, как по мне, три очка тут наберут москвичи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА очень нестабилен в этом сезоне. Вроде ещё недавно команда начала выигрывать, но сейчас она уже идёт на серии из трёх матчей без викторий – 1:2 с «Динамо», 1:1 с «Оренбургом» и 1:1 с «Зенитом». Хотя ничья с питерцами – довольно хороший результат в современных реалиях. Тем более армейцы пропустили от соперника только на последних минутах.

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«Крылья Советов» тоже чередовали разные результаты. Но, в отличие от ЦСКА, клуб чаще побеждал недавно – 5:1 с «Ростовом», 2:1 с «Балтикой» и 3:0 с «Факелом». Между этими успехами самарцы также теряли очки – 1:1 с «Локомотивом» и 1:2 от «Рубина».

В таблице «Крылья» идут выше ЦСКА – третье место против седьмого. Конечно, самарцы показывают яркий и результативный футбол. Но, как правило, против крепких и сильных соперников клубу пока приходится тяжело. Если уж ЦСКА в прошлом туре смог навязать борьбу «Зениту», то и сейчас ему будет не так сложно.

Моя ставка – победа ЦСКА. Вряд ли она будет сухой, но три очка подопечные Федотова наберут, я думаю», — сказал Мостовой.

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