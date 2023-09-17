«Эвертон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.85.

«Эвертон» и «Арсенал» сойдутся в 5-м туре чемпионата Англии. «Канониры» пока что уверенно идут к своей цели – борьбе за чемпионство АПЛ. Не думаю, что «ирискам» тут есть смысл на что-то рассчитывать.

«Арсенал» очень прилично выступает в новом сезоне. Только один раз «канониры» потеряли очки – 2:2 с «Фулхэмом». В остальных противостояниях подопечные Артеты выигрывали, в том числе в матче с «Манчестер Юнайтед». Непростая игра была для лондонцев, однако они додавили и дважды забили на последних минутах – 3:1. Сейчас в таблице «пушкари» идут в верхней части.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Эвертона» ситуация кардинально не изменилась, если сравнивать с прошлым сезоном. Клуб за четыре тура набрал только одно очко – 2:2 с «Шеффилдом». В остальных встречах «ириски» терпели поражения. Причём обыгрывали команду не только топовые противники – 0:1 с «Фулхэмом» и 0:1 с «Вулверхэмптоном». Кажется, коллектив из Ливерпуля снова будет бороться за выживание в лиге.

Тут я особой интриги не вижу. «Арсенал» сильнее. Да, некоторые игроки основы участвовали в матчах сборных, но даже если «канониры» сыграют резервным составом, они должны будут побеждать нынешний «Эвертон», — сказал Павлюченко.