«Эвертон» — «Арсенал». Артета преследует Гвардиолу

«Канониры» не отпустят своего главного обидчика далеко. Для этого им придётся побеждать чаще.

17 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал». Начало — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «канониров» составляет 1.50, а шансы «ирисок» оценили в 6.70. Ставки на ничью принимают за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Арсенал» 17 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на победу «канониров» с точным счётом 2:0 можно сделать за 7.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» (17.06.2023)

В эти выходные «Эвертон» возвращается на «Гудисон Парк», чтобы сыграть с набравшим ход «Арсеналом». Несмотря на ничью с «Фулхэмом», «канониры» пребывают в отличной форме на старте этого сезона, потеряв всего два очка.

В 1-м туре АПЛ «Арсенал» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:1). По голу забили Сака и Нкетиа. В следующем домашнем матче с «Фулхэмом» (2:2) Эдди забил ещё один мяч, а Букайо реализовал пенальти. Мартин Эдегор стал героем матча с «Кристал Пэлас» (1:0), забив с 11-метрового.

Капитан «Арсенала» также забил в победном матче с «Манчестер Юнайтед» (3:1) незадолго до международного перерыва, когда «красные дьяволы» повели в счёте, а он сравнял цифры на табло.

Во втором тайме «МЮ» мог выйти вперёд, но VAR не засчитал гол. На 96-й минуте Деклан Райс забил решающий гол в ворота «красных дьяволов», а на 101-й минуте Габриэл Жезус увеличил преимущество.

Томас Парти выбыл из состава «Арсенала» из-за травмы бедра и вернётся только в следующем месяце, а Юрриен Тимбер и Мохамед Эльнени вряд ли появятся на поле в этом году.

Что касается «Эвертона», то он в очередной раз неудачно начал сезон, в котором его ожидает борьба за выживание.

Пока «ириски» идут с безвыигрышной серией, и лишь недавно им удалось набрать очко в выездной встрече с «Шеффилдом» (2:2).

В тот день клуб повёл в счёте, но пропустил два гола в первом тайме. Во втором удалось отыграть один мяч и довести игру до ничейного результата.

Есть победа у «Эвертона» в Кубке лиги над «Донкастером» (2:1). Проиграли подопечные Шона Дайча «Фулхэму» (0:1) на «Гудисон Парк», а вскоре после этого уступили «Вулверхэмптону» (0:1). На выезде «ириски» потерпели разгромное поражение от «Астон Виллы» — 0:4.

Мы рекомендуем ставку на победу «Арсенала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55. Вряд ли «Эвертон» решит играть в открытый футбол, учитывая более скромный подбор футболистов. Единственный выход – пытаться играть слаженно в обороне.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.