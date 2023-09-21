«Амур» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

«За «Амуром» уже давно закрепилась репутация команды, которая начинает пить боржоми, когда почки уже отвалились. Можно сказать, что с этой репутацией дальневосточный клуб вступил в КХЛ и здесь только бережно ее укреплял. И в нынешнем сезоне, похоже, все идет по привычному сценарию. Пока, правда, почки еще не отвалились, пока еще хабаровчане цепляются за зону плей-офф, но если проигрывать дома «Куньлуню», то совсем скоро придется снова начинать играть в догонялки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Потому что «Динамо» щадить хозяев не будет. Бело-голубые пока не могут привыкнуть к бюджетному статусу середняка КХЛ. То есть, когда, с одной стороны, стоять с протянутой рукой у двери «Газпрома» еще не надо. Но с другой — обклеивать ассигнациями коровник и конюшню уже непозволительно. И имеющимися ныне средствами «Динамо» пользуется очень хорошо, о чем свидетельствует турнирная таблица. Плюс бело-голубые в Хабаровске только начинают свой дальневосточный вояж, то есть играть будут на свежачка, и при таких раскладах участь «Амура» выглядит предрешенной.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2023, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, гостевая победа «Динамо», достаточно скромная по счету, но одержанная в основное время в матче с тоталом от 5,5 и выше», — сказал Лебедев.