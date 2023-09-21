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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: когда матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, во сколько, прогнозы

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: когда матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, во сколько, прогнозы
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21 сентября состоится матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск.

Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.07.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 161.5 очка идёт за 1.73, а тотал меньше 161.5 очка — за 1.99. Заключить пари на овертайм можно в «Фонбет» с коэффициентом 16.00.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
21 сентября 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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