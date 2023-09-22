«Монако» — «Ницца»: во сколько начало, сыграет ли Головин, кто фаворит

22 сентября состоится матч 6-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ницца». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.01. Успех «орлят» оценивается в 3.40. На ничью дают коэффициент 3.65.

Букмекеры считают, что игра «Монако» — «Ницца» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Александр Головин готов к матчу и наверняка появится в стартовом составе. На то, что россиянин сможет отличиться, букмекеры предложили коэффициент 4.00.