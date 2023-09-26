«Мальорка» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Мальорка» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.02.

«Мальорка» и «Барселона» сыграют в рамках Ла Лиги. Думаю, тут у хозяев поля никаких шансов нет. Каталонцы без особого сопротивления наберут три очка.

Сейчас за каждым матчем «Барселоны» интересно следить. Сперва с разницей в несколько дней каталонцы дважды выиграли со счётом 5:0 – в Ла Лиге у «Бетиса» и в Лиге чемпионов у «Антверпена». После таких результатов казалось, что в следующем туре «Сельте» тоже придётся очень тяжело, однако сине-гранатовые победили с большим трудом, начав отыгрываться только на последних минутах – 3:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Мальорки» таких остросюжетных матчей нет. У клуба всё довольно предсказуемо – сплошные неудачи. В последнем туре красно-чёрные уступили «Жироне» со счётом 3:5. Хотя стоит отметить, что до этого команда добилась первой виктории в турнире – 1:0 с «Сельтой».

Разница в классе тут очевидна. Для «Барселоны» это будет лёгкая игра. Возможно, Хави выпустит резервистов. Не думаю, что «Мальорка» сумеет навязать борьбу одной из сильнейших команд Испании», — сказал Мостовой.