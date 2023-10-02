«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.38.

«Локомотив» роскошно, аж до противного хорош. Хорош настолько, что даже играя от обороны, забивает по пять штук за раз. Причем пропускают ярославцы в последнее время меньше одной шайбы в среднем за игру, в трех последних матчах они пропустили только дважды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, против такого «Локомотива» у красно-белых шансов нет от слова «совсем». В принципе, против ярославского варианта хоккея способов не так уж и много, а уж когда ярославский вариант «цветет и пахнет», то противодействовать ему крайне сложно.

Конечно, «Спартак» может попробовать «перелокомотивить» «Локомотив». Ну, там, колючка в шесть рядов, игра на отбой, только ведь все равно где-нибудь да пропустит. Ну, проиграет в итоге не 0:5, как «Северсталь», а 0:1 или 0:2, красно-белым легче от этого будет? Лезть вперед с открытым забралом – как раз и будет те искомые 0:5. И ничего поделать «Спартак» в нынешних реалиях не может, если, конечно, железнодорожники не помогут ему сами, где-нибудь прилично накосячив. Но на это рассчитывать не следует, у ярославцев сейчас все слишком хорошо работает.

Учитывая вышеизложенное, предположу, что в предстоящем матче шайб будет немного, и все они полетят в одни ворота. То есть, тотал выше 5,5 не взлетит. А по итогам матча гости наберут два очка, причем справятся с этим в основное время», — сказал Лебедев.