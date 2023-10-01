«Спартак» — «Локомотив». Эти капканы Голдобину и Морозову не пройти

2 октября состоится матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Шансы москвичей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Локомотив» 2 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.97. Ставки на победу в матче ярославцев идут за 1.83.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (02.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набирает обороты, и уже становится понятно, кто из клубов будет вести борьбу за выживание, а кто покажет хоккей высокого уровня. 2 октября 2023 года на арене «Мегаспорт» пройдёт матч между «Спартаком» и «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые сильно преобразились с того момента, как их возглавил Алексей Жамнов. Набравшийся опыта во время работы со сборной России тренер смог выстроить классную команду, которая занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В нападении «Спартаку» нет равных во всей лиге. «Гладиаторы» забросили 45 шайб, но в обороне отрабатывают плохо – 40 голов пропущено.

Добиться такого прогресса в атаке Жамнову удалось благодаря летним приобретениям. Лидерами нападения красно-белых являются новички – они входят в топ-15 лучших бомбардиров КХЛ. Иван Морозов переехал из АХЛ и уже набрал 12 (3+9) очков по системе «гол+пас». Павел Порядин перебрался из «Нефтехимика – у него 13 (5+8) очков. Николай Голдобин, игравший ранее за «Металлург», вообще набрал 17 (9+8) очков.

«Спартак» только раз в текущем сезоне проигрывал два матча подряд, но это были московские дерби, которые считаются непредсказуемыми. Правда, после бодрого старта красно-белые немного притормозили. В последней встрече они уступили «Трактору», который придумал способ сдержать мощное нападение москвичей.

Подопечные Жамнова вели со счётом 1:0 почти до середины третьего периода, но на девятой минуте пропустили. Затем челябинцы забросили победную шайбу в овертайме. К слову, в третьем периоде «Спартак» забил гол, но «Трактор» запросил видеопросмотр, после которого его отменили. Могло ли это повлиять на психологию хоккеистов? Запросто!

Недавно у Морозова спросили, в чём секрет его тройки с Порядиным и Голдобиным. Он пояснил, что они вместе очень много общаются даже вне льда, хорошо понимают и дополняют друг друга. Иван отметил, что у Николая отличный бросок, а Павел очень быстрый. По словам бывшего хоккеиста АХЛ, они стараются играть в пас и за счёт быстрых передач проходить капканы соперников.

«Локомотив» не может похвастаться такой результативностью, но располагается выше в таблице, чем «гладиаторы». Ярославцы занимают второе место, отставая от первой строчки всего на одно очко. Команда провела 12 матчей в текущем сезоне, забросила 33 шайбы, а пропустила всего лишь 21. Лучше играет в обороне в Западной конференции только СКА – 18 голов пропущено.

Стоит сразу отметить, что железнодорожники великолепно выступают на выездах. Они выиграли все четыре гостевые встречи – у «Куньлуня» (4:0), ЦСКА (2:1), «Динамо» Минск (4:1) и «Северстали» (5:0). Поражает, насколько надёжно сыграл «Локомотив» в этих матчах в обороне, пропустив суммарно всего две шайбы, а забросил 15. Невероятно!

Последний раз железнодорожники проигрывали армейцам дома со счётом 1:2. После этой неудачи команда выиграла три встречи подряд и планирует продлить серию. За этот отрезок времени она победила «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Северсталь» (5:0). После встречи со сталеварами Никитин похвалил команду. Он отметил самоотдачу своих подопечных и работу вратаря, который вовремя подчищал.

По уровню атаки «Северсталь» в каком-то плане похожа со «Спартаком» — тоже любит играть агрессивно впереди. Если у «Локомотива» получилось сдержать её, то, может быть, выйдет сковать результативную тройку форвардов красно-белых. К тому же если у «Трактора» получилось их сдерживать, то ярославцы тем более смогут. Предлагаем ставку на победу гостей за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Локомотив» 2 октября 2023 года

Жамнов может гордиться своей тройкой нападающих, которая стабильно приносит результат. Порядин, Голдобин и Морозов показывают хоккей высокого класса, но «Трактору» на днях удалось сдержать их. «Локомотив» идеально провёл последние четыре матча на выезде, забросив 15 шайб и пропустив всего две. У железнодорожников отлично функционирует защита, которой удастся связать мощную атаку красно-белых, поэтому стоит поставить на их победу за 2.50.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.50.