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Президент ПКР Павел Рожков поблагодарил БК «Фонбет» за помощь паралимпийцам

Президент ПКР Павел Рожков поблагодарил БК «Фонбет» за помощь паралимпийцам
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в своём выступлении на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поблагодарил букмекерскую компанию «Фонбет» за помощь паралимпийцам.

«Хочу ещё раз поблагодарить «Фонбет» за то, что смогли найти для нас средства и поддержать наших паралимпийцев, отстраненных от участия в играх в Пекине. Для них важно это внимание.

Спасибо, что пригласили звезд, таких как Александр Овечкин, Алексей Касатонов и Александр Якушев. Они сыграли в следж-хоккей с нашими хоккеистами и это действительно был праздник на всю страну. И спасибо за те 54 миллиона, которые «Фонбет» выделил и раздал нашим ребятам как премиальные, для них они тоже не лишние», — сказал Рожков.

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