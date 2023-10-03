Президент ПКР Павел Рожков поблагодарил БК «Фонбет» за помощь паралимпийцам

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в своём выступлении на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поблагодарил букмекерскую компанию «Фонбет» за помощь паралимпийцам.

«Хочу ещё раз поблагодарить «Фонбет» за то, что смогли найти для нас средства и поддержать наших паралимпийцев, отстраненных от участия в играх в Пекине. Для них важно это внимание.

Спасибо, что пригласили звезд, таких как Александр Овечкин, Алексей Касатонов и Александр Якушев. Они сыграли в следж-хоккей с нашими хоккеистами и это действительно был праздник на всю страну. И спасибо за те 54 миллиона, которые «Фонбет» выделил и раздал нашим ребятам как премиальные, для них они тоже не лишние», — сказал Рожков.