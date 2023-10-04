«Селтик» — «Лацио»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги чемпионов в Глазго

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Лацио».

Ставка: победа «Селтика» за 3.02.

«Обе команды неудачно стартовали. «Селтик» без шансов проиграл в Роттердаме «Фейеноорду», плюс ещё два удаления. А вратарский гол «Лацио» вы все видели.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что сейчас «Селтик» не так плох, как он был с «Фейеноордом». Команда в чемпионате набирает очки, выигрывает. Домашний «Селтик» в Лиге чемпионов – это страшная вещь. Это всегда какой-то сумасшедший градус, который они покажут и в этой игре.

Я поставлю сложную и парадоксальную ставку – победа «Селтика». Рискните, это будет темпераментно и красочно», — сказал Журавель.