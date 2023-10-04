«Селтик» — «Лацио»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги чемпионов в Глазго
Поделиться
Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Лацио».
Ставка: победа «Селтика» за 3.02.
«Обе команды неудачно стартовали. «Селтик» без шансов проиграл в Роттердаме «Фейеноорду», плюс ещё два удаления. А вратарский гол «Лацио» вы все видели.
Мне кажется, что сейчас «Селтик» не так плох, как он был с «Фейеноордом». Команда в чемпионате набирает очки, выигрывает. Домашний «Селтик» в Лиге чемпионов – это страшная вещь. Это всегда какой-то сумасшедший градус, который они покажут и в этой игре.
Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Я поставлю сложную и парадоксальную ставку – победа «Селтика». Рискните, это будет темпераментно и красочно», — сказал Журавель.
Комментарии
- 4 октября 2023
-
19:30
-
19:11
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 3 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:42
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент