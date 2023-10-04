В Уфе на матче КХЛ состоялась благотворительная акция «Доброматч»

29 сентября благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» провела благотворительную акцию на матче Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Акция была приурочена ко Всемирному дню церебрального паралича, который ежегодно отмечается в первую среду октября.

Хоккеисты обоих клубов вышли на игру в джерси, дизайн которой разработан детьми с диагнозом ДЦП. Автор логотипа на джерси – девятилетний Марк из Мелеуза, подопечный благотворительного фонда «Подарок ангелу». Он же и произвёл символическое вбрасывание. Все хоккейные свитеры передали в фонд для проведения благотворительного аукциона.

Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма в 736 600 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок ангелу», который оказывает поддержку людям с ДЦП.