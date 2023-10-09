«Северсталь» – «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» М.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.69.

«Что-то бело-голубым в последнее время везет как утопленникам. Они уже успели проиграть дважды подряд, сперва «Локомотиву», а потом с грохотом и под фанфары нижегородцам, причем пропустили в двух этих матчах 12 шайб. А теперь им играть с командой, которая в своем последнем матче 10 забила. Нормальненько!

Конечно, «Динамо» пришлось сильно перестраиваться после «Локомотива», и это могло повлиять на результат матча с «Торпедо». Но теперь-то перестраиваться не нужно вовсе. «Торпедо» и «Северсталь» играют, в общем и целом, весьма похоже, если не сказать, что одинаково. Разве что уровень исполнителей у нижегородцев чуть выше. Конечно, мы понимаем, что в предыдущем матче не столько «Северсталь» забросила десятку, сколько десятку эту пропустили сочинцы, бросив играть где-то после третьей-четвертой пропущенной шайбы, когда поняли, что игру не вытащат. Зато «Динамо» начало проваливаться во вторых периодах, и без решения этой проблемы, делать бело-голубым в Череповце нечего.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, «Северсталь» на кураже, «Динамо» то ли просело, то ли нет – непонятно. Предположу, что в Череповце бело-голубые будут, во-первых, злые, а во-вторых, собранные. Потому что получать по мордасам в третий раз подряд им не захочется. Поэтому предполагаю матч достаточно результативный, с тоталом выше 5,5. В результате этого матча гости наберут минимум одно очко.

А больше им, вполне возможно, слишком жирно будет», — сказал Лебедев.