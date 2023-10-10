«Амур» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Лада».

Ставка: «Лада» не проиграет за 1.71.

«Пока результаты дальневосточного вояжа «Лады», мягко говоря, не потрясают. Одно очко в трёх матчах – отнюдь не то, чем можно гордиться. Причём очко это было набрано в первом владивостокском матче, дальше тольяттинцам предсказуемо было с каждым разом всё тяжелее и игра давалась всё с большим трудом.

И вот последний, четвёртый матч. В котором нет необходимости беречь силы, поскольку впереди у «Лады» четыре дня отдыха и восстановления. А вот «Амуру» силы беречь надо, поскольку у хабаровчан впереди два матча с «Ак Барсом» через день. И сразу же, без раскачки, вылет на выездную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом всего вышеизложенного предположу, что «Лада» в этом выматывающем выезде наберёт ещё какие-то очки. Матч, понятное дело, будет малорезультативным – неоткуда с такими участниками голевому разгулу взяться. Поэтому тотал будет ниже 6.5. А гости в лице «Лады» наберут по итогам матча минимум одно очко. Может, и не минимум, может, и не одно, но на это я столбиться не готов», — сказал Лебедев.