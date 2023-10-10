«Амур» — «Лада»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» в матче за 2.35.

«В Хабаровске в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между собой встретятся местный «Амур» и тольяттинская «Лада». Причём во второй раз подряд.

В воскресенье команды тоже играли на «Платинум Арене» и хозяева оказались сильнее — 4:2. Географическое положение «Амура» делает такие вот спаренные матчи своеобразным «плей-офф».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Итак, хабаровский клуб очень усилился перед сезоном. А его лидерами в последних матчах являются Станислав Бочаров, Дмитрий Шевченко, Яков Рылов. Подопечные Андрея Мартемьянова при этом не входят в восьмёрку на Востоке, имея пять побед и девять поражений. Так что от команды ждут и даже требуют явно большего.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Тольяттинская «Лада» в этом сезоне вернулась в КХЛ. И надо сказать, что «вазовцы» стартовали совсем неплохо – восемь побед и девять поражений. Так что Олег Браташ пока свой кредит доверия полностью оправдывает. Ставка в Тольтти в основном сделана на заокеанских легионеров. И они не подводят – Трой Джозефс, Скотт Космачук вместе с Никитой Попугаевым сейчас на виду. Ну а воскресное поражение можно считать неким кризисом роста команды. Во вторник же «Лада» возьмёт над хозяевами верх. Скорее всего, по буллитам. Дважды подряд «Амуру» Браташ не проиграет», — сказал Емелин.