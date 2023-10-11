«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.08.

«После того как в предыдущем туре «Северсталь» «засушили» в Москве, а «Торпедо», соответственно, в Ярославле, обоим коллективам нужна срочная релаксация. Коей может стать абсолютно безбашенный матч без обороны и по принципу «тормоза придумали трусы». Свежего воздуха им вдохнуть надо, поиграть в хоккей, а не в то, во что заставляли играть «Динамо» и «Локомотив».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кроме того, необходимо учитывать, что соперники борются за неофициальный титул самой «весёлой» и играющей команды. И лучшего способа определить это в личной встрече, причём весьма бесшабашной, не может и быть. Другое дело, что в обеих командах весьма неплохие вратари — как первые номера, так и бэкапы. Им двузначное число не накидаешь. Поэтому совсем уж шайбопада ждать не следует, но заброшенные шайбы должны быть, и не в тех гомеопатических дозах, что были в предыдущем туре.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что «Торпедо» выглядит, по крайней мере визуально, более организованным и мастеровитым, предсказываю весьма интересный матч с тоталом выше 5.5. А по итогам этого матча гости наберут минимум одно очко», — сказал Лебедев.