Беларусь — Румыния: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Евро-2024

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Беларусь — Румыния.

Ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.95.

«Матч пройдёт на нейтральном поле, в Венгрии, при пустых трибунах.

У сборной Беларуси полтора месяца назад сменился главный тренер. Теперь команду возглавляет испанский специалист Карлос Алос. Первые поединки в сентябре под его руководством получились не самыми безнадёжными по рисунку игры, но плачевными по результату: нулевая ничья с Андоррой и поражение от Израиля – 0:1.

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Алос уже обозначил главные задачи на октябрьские матчи против лидеров группы – Румынии и Швейцарии. Коротко – за результат зацепиться постараемся, но важнее посмотреть в деле новых футболистов в сборной. В общем, новому тренеру нужно со всеми познакомиться. Значит, запущен процесс становления команды со всеми вытекающими экспериментами и алиби на случай поражений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У сборной Румынии три победы и три ничьих. В первом круге белорусов дома обыграли со счётом 2:1. Думается, и сейчас победа гостей почти гарантирована за счёт особой мотивации и класса. Не исключаю, что виктория будет с запасом», — сказал Ходасевич.

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