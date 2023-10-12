Испания — Шотландия: прогноз Константина Генича на матч отборочного турнира Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Испания — Шотландия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.80.

«Приходит пора ключевых решающих матчей в отборе к Евро-2024. Для сборной Испании матч против Шотландии, которая является лидером в группе, что и неожиданно, будет игрой уровня плей-офф. Об этом говорил наставник сборной Испании еще перед матчем против Грузии, мол, каждая игра теперь для Испании — это финал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В минувшей игровой сессии Испания выиграла оба матча, что важно, причем не стоит забывать, что набор игроков у команды просто шикарный. Первый очный матч Испания проиграла на выезде, а сейчас в Севилье отступать уже некуда. Сейчас Испания набирает ход. Тогда, когда проиграли, то акцент был на Лигу наций и он оправдался. Сейчас надо занимать первое место и решать задачу выхода из группы.

Шотландия в пяти матчах выиграла пять раз, причем это неожиданно, так как в группе есть Испания и Норвегия, которые и считались фаворитами. Испании надо выигрывать, причем уверенно. Да, Шотландия умеет упираться, но Испания сильнее, мощнее и мастеровитей. Мой прогноз — победа Испании с форой (-1,5)», — сказал Генич.