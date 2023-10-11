Испания — Шотландия. Мактоминей даст отпор Хоселу

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Шотландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех шотландцев оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Испания — Шотландия 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Шотландия (12.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 12 октября состоится девять встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Олимпико де Севилья» померяются силами Испания и Шотландия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Испании ощутимо прибавила под чутким руководством Луиса де ла Фуэнте. Она выиграла Лигу наций, победив в финале Хорватию (0:0, 5:4 пен.). Также хорошо идут дела у «Красной фурии» в квалификации на Евро-2024. В четырёх матчах она уступила только Шотландии (0:2) на выезде.

В других встречах испанцы разгромили Норвегию (3:0), а также Грузию (7:1) и Кипр (6:0). Таким образом, они расположились на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от идущей следом Норвегии составляет два очка, но у «Красной фурии» есть ещё матч в запасе.

У Испании все шансы выйти в финальный раунд Евро-2024. Де ла Фуэнте максимально эффективно использует сильные качества своих подопечных, в особенности нападающих — Альваро Мораты и Хоселу. На двоих они забили в четырёх матчах квалификации на ЧЕ-2024 шесть мячей.

Карьеры Мораты и Хоселу пошли в гору. Форвард «Атлетико» в девяти встречах во всех турнирах на клубном уровне забил семь мячей. Нападающий «Реала», в свою очередь, записал на свой счёт пять голов и две результативные передачи в девяти играх в чемпионате Испании.

Мощь атаки «Красной фурии» заметно увеличилась с тех пор, как она уступила Шотландии. Испанцы выиграли четыре последних матча с общим счётом 15:2. И в этот раз они вряд ли уйдут с поля без забитых мячей. В пользу данного суждения и то, что встреча состоится в Севилье.

Впрочем, лёгкая прогулка «Красной фурии» определённо не светит. Сборная Шотландии во всех пяти матчах отборочного турнира на чемпионат Европы в Германии побеждала. Помимо Испании, она обыграла Кипр (дважды по 3:0), Норвегию (2:1) и Грузию (2:0).

В первую очередь стоит отдать должное Стиву Кларку. Обладая объективно небольшими ресурсами, он поставил команде комбинационный футбол потрясающего качества. У неё всё отлично как в нападении, так и в обороне. Лишь один пропущенный мяч и 12 забитых это подтверждают.

Шесть голов записал на свой счёт полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. Также он отметился одной результативной передачей. Хавбек стал, пожалуй, главным открытием отборочного турнира на Евро-2024. В новой роли, которую выделил ему Кларк, он стал наиболее продуктивен.

В расположение национальной команды Мактоминей возвращается героем. В матче последнего тура чемпионата Англии с «Брентфордом» он совершил настоящее чудо, которое болельщики «Манчестер Юнайтед» будут помнить ещё долго.

Мактоминей появился на поле на 87-й минуте. К тому моменту его команда проигрывала со счётом 0:1. Скотт, являющийся воспитанником «МЮ», забил два мяча в компенсированное время, напомнив что такое эффект Ферги-тайм.

Пример Мактоминея наверняка воодушевит шотландскую национальную команду. Поэтому предлагаем сделать ставку на то, что сыграет «обе забьют» за коэффициент 2.20. История официальных очных встреч только за такой исход. Семь из девяти игр закончились именно так.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Испания — Шотландия 12 октября 2023 года

Сборная Испании стремительно прогрессирует под руководством Луиса де ла Фуэнте. У неё заметно возросла результативность и изменился рисунок игры. На домашнем стадионе «Красная фурия» наверняка сумеет забить как минимум один гол шотландцам. Впрочем, и сама вряд ли сможет сохранить ворота в неприкосновенности. «Тартановая армия» на подъёме. Её лидеры, в частности Мактоминей, в ударе. Статистика, а также история очных встреч также свидетельствуют в пользу забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.20.