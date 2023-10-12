Испания — Шотландия: ставка Александра Мостового на матч квалификации Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Шотландия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.86.

«Испания и Шотландия проведут матч в рамках 7-го тура отбора на Евро-2024. На первый взгляд кажется, что фаворит тут очевиден. Но я бы не стал так легко сбрасывать со счетов шотландцев.

«Тартановая армия» находится в довольно хорошей форме. Сборная крепко настроена на выход в финальный этап Евро, что доказывает её положение в группе. Сейчас подопечные Стива Кларка лидируют с отрывом от преследователей в шесть очков. Причем во всех пяти турах шотландцы только выигрывали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Помимо матчей в рамках отбора на чемпионат Европы, коллектив проводил товарищеские матчи, в которых не был столь успешен — 1:2 с Турцией и 1:3 с Англией.

Да, Испания сейчас идет второй в группе. Однако у команды на одну игру меньше, чем у лидера. Так что такое отставание «красная фурия» может легко сократить через некоторое время. Пока сборная тоже почти только выигрывала в этом этапе отбора, кроме выездного поражения от шотландцев — 0:2.

Из последних успехов команды Луиса де ла Фуэнте Кастильо можно вспомнить Лигу наций, завершившуюся этим летом. В ней Испания дошла до финала и обыграла Хорватию (1:0). Большое будущее у этой сборной, много молодых талантов. Так что будет интересно посмотреть за успехами команды.

Я тут верю в победу Испании. Да, разгрома не стоит ждать — уровень нынешней Шотландии довольно высокий. Но, думаю, «красная фурия» на классе должна обыгрывать соперника. Всё-таки уже скоро будет решаться вопрос с тем, кто пройдёт в финальный этап Евро», — сказал Мостовой.