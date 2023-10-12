Хорватия — Турция: ставка Романа Павлюченко на матч отбора чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Турция.

Ставка: победа Хорватии за 1.75.

«Хорватия и Турция сыграют друг с другом в рамках квалификации Евро-2024. Эти команды претендуют на выход в финальную стадию турнира. Думаю, нас тут здесь ждёт интересное противостояние.

Хорваты провели в группе на один матч меньше, чем все остальные команды. Несмотря на это, подопечные Златко Далича лидируют в таблице. Правда, турок команда обгоняет только по дополнительным параметрам. Стартовали хорваты с ничьей — 1:1 с Уэльсом. Но вот после этого команда только выигрывала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также «пламенные» были близки к победе в Лиге наций этим летом. Но в финале коллектив не справился с Испанией — 0:1. Вообще, состав у этой сборной остаётся очень сильным. Много ветеранов, которые тащат команду. Главный из них, конечно, Модрич.

Турция тоже претендует на выход в финальный этап Евро-2024. С десятью баллами команда идет на второй строчке — два её преследователя отстают на три очка. «Лунные звёзды» — довольно крепкий коллектив, есть свои опытные игроки, выступающие в Европе. Так что, думаю, на чемпионат Европы следующим летом они попадут.

Но сейчас будет тяжело туркам выиграть. Хорватия неспроста показывает отличные результаты на международной арене, часто борется за медали. Уверен, что сегодня подопечные Далича выиграют», — сказал Павлюченко.