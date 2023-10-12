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Хорватия — Турция: ставка Романа Павлюченко на матч отбора чемпионата Европы

Хорватия — Турция: ставка Романа Павлюченко на матч отбора чемпионата Европы
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Турция.

Ставка: победа Хорватии за 1.75.

«Хорватия и Турция сыграют друг с другом в рамках квалификации Евро-2024. Эти команды претендуют на выход в финальную стадию турнира. Думаю, нас тут здесь ждёт интересное противостояние.

Хорваты провели в группе на один матч меньше, чем все остальные команды. Несмотря на это, подопечные Златко Далича лидируют в таблице. Правда, турок команда обгоняет только по дополнительным параметрам. Стартовали хорваты с ничьей — 1:1 с Уэльсом. Но вот после этого команда только выигрывала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также «пламенные» были близки к победе в Лиге наций этим летом. Но в финале коллектив не справился с Испанией — 0:1. Вообще, состав у этой сборной остаётся очень сильным. Много ветеранов, которые тащат команду. Главный из них, конечно, Модрич.

Турция тоже претендует на выход в финальный этап Евро-2024. С десятью баллами команда идет на второй строчке — два её преследователя отстают на три очка. «Лунные звёзды» — довольно крепкий коллектив, есть свои опытные игроки, выступающие в Европе. Так что, думаю, на чемпионат Европы следующим летом они попадут.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но сейчас будет тяжело туркам выиграть. Хорватия неспроста показывает отличные результаты на международной арене, часто борется за медали. Уверен, что сегодня подопечные Далича выиграют», — сказал Павлюченко.

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