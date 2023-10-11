Хорватия — Турция. У Дзюбы будет повод позлорадствовать

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех турок оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Турция 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Турция (12.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 12 октября состоится девять встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Опус-Арена» в Осиеке померяются силами Хорватия и Турция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Шашечные» возглавляют турнирную таблицу квалификации на Евро-2024. У них столько же очков, сколько у турок, но лучше дополнительные показатели, а также имеется матч в запасе. Велика вероятность, что подопечные Златко Далича выиграют группу.

В четырёх матчах отбора «пламенные» сыграли вничью с Уэльсом (1:1), победили Турцию (2:0), Латвию (5:0) и Армению (1:0). Во встрече с валлийцами они потеряли очки очень обидно. Хорваты доминировали на протяжении всей игры, и вели к 90+2-й минуте со счётом 1:0. Однако стоило Даличу заменить Луку Модрича, как соперник тут же сравнял счёт.

38-летний полузащитник мадридского «Реала» по-прежнему является неотъемлемой частью сборной Хорватии. На клубном уровне он получает не так много игрового времени, как раньше. Однако в совокупности со скоростью одарённой молодёжи опыт Модрича и других ветеранов делает «шашечных» одной из самых сильных сборных.

В частности, благодаря стараниям обладателя «Золотого мяча» Хорватия выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре, а также взяла серебро Лиги наций. В финале подопечные Далича досадно уступили Испании (0:0, 4:5 пен.). Возможно, им удастся подняться на пьедестал и на Евро-2024.

В последних 19 матчах во всех официальных турнирах «пламенные» потерпели всего лишь три поражения. За этот период времени они пропустили всего 16 мячей, в то время как забили 29. Учитывая, что в соперниках было очень много сильных команд, это феноменальные показатели.

Турция такой же успешностью, как Хорватия, похвастаться не может. За последние 20 лет ей только один раз удалось пройти дальше группового этапа на чемпионатах Европы и мира — в 2008 году. Тогда «лунные звёзды» выиграли бронзовые медали. С тех пор они ни разу не поднимались на пьедестал.

В пяти играх квалификации на Евро-2024 турки обыграли Армению (2:1), Латвию (3:2) и Уэльс (2:0). Две из трёх побед они одержали за счёт численного преимущества. Валлийцы остались в меньшинстве на 42-й минуте при счёте 0:0. Латвийцы получили удаление на 83-й минуте, и только в компенсированное ко второму тайму время «лунным звёздам» удалось вырвать победу.

Также Турция сыграла вничью с Арменией — 1:1. Несмотря на то что матч проходил в городе Эскишехир, соперник местами смотрелся предпочтительнее. Он вполне мог довести дело до победы и снизить шансы «лунных звёзд» на выход в финальный раунд турнира.

К 87-й минуте Турция проигрывала — 0:1. В концовке ей удалось сравнять счёт, но затем армяне чуть не забили ещё один мяч. Туркам повезло, что соперников подвела реализация. Впрочем, им и самим свойственны проблемы с завершением. В пяти матчах отбора на Евро-2024 они нанесли 73 удара, но забили всего восемь мячей.

В первой встрече с хорватами «лунные звёзды» нанесли 18 ударов, но распечатать ворота Доминика Ливаковича так и не сумели. В этот раз большого количества забитых мячей от них тем более ждать не стоит. П1 + ТМ 4.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Дело в том, что недавно сборная Турции пережила смену главного тренера. Должность занял Винченцо Монтелла. Минувшим летом он ушёл с поста наставника «Адана Демирспор». Под руководством итальянца клуб по итогам минувшего сезона занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу конференций.

Монтелла — отличный специалист, но предстоящая встреча станет для него дебютной в качестве наставника сборной. Справится ли он с давлением? Велика вероятность, что первый блин получится комом. А значит, у Артёма Дзюбы, которого Винченцо в начале прошлого сезона держал в запасе, будет повод позлорадствовать.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Хорватия — Турция 12 октября 2023 года

Сборная Хорватии выглядит явным фаворитом грядущего матча. У неё гораздо лучше результаты. Дополнительное преимущество «пламенным» даст то, что встреча состоится в Осиеке. Если в гостях они обыграли Турцию, то на домашнем стадионе тем более должны победить. Возможно, назначение Монтеллы встряхнёт «лунных звёзд». Но что-то подсказывает, что этого не случится. Много голов не ждём. «Шашечные» очень редко пропускают, однако и сами забивают нечасто. Плюс у турок наблюдаются серьёзные проблемы с реализацией.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.