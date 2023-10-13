Нидерланды — Франция: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

13 октября состоится матч отбора Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на его сумму до 20 000 рублей!

Обе команды наверняка попадут в финальную часть чемпионата Европы, слишком слаба их отборочная группа. Для Нидерландов этот матч — возможность взять реванш за поражение 0:4 на старте отбора. Вообще, пока работа Рональда Кумана не впечатляет. Ну а сборную Франции в случае победы уже никто не сдвинет с первого места в отборочной группе. Кто окажется сильнее?

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