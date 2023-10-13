Австрия — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024 13 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия – Бельгия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Бельгии по угловым за 1.93.

«Очень интересный матч нас ждёт в группе F. Лидеры группы, имеющие одинаковое количество набранных очков, Австрия и Бельгия сыграют друг с другом. Это практически финал. Ну понятно, что у бельгийцев потом будет ещё сборная Швеции в домашней игре, но, исходя из турнирной таблицы, важнейшая игра и для команды Тедеско, и для команды Рангника. И тот и другой имели отношение в своё время к российскому футболу, поэтому дополнительный подтекст и интерес к этому матчу у нас, разумеется, присутствует.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Австрийцы очень здорово играют в этом отборе и уверенно обыграли шведов в важном для себя матче, забив три мяча во втором тайме и вообще грамотно сыграв на контратаках.

В матче первого круга в Брюсселе была ничья 1:1. Но у Бельгии было серьёзное преимущество — по угловым, по ударам. Бельгия неплохо смотрелась, но в итоге сыграли вничью 1:1, и то бельгийцам пришлось отыгрываться. Это сделал Лукаку. И Лукаку сейчас в огне — много забивает за «Рому». Есть и другие исполнители впереди, даже несмотря на то, что Эден Азар закончил карьеру, но есть Карраско, есть Доку.

Я верю в то, что Австрия, скорее всего, с Рангником сыграет аккуратненько, тоже рассчитывая на контратаки, а Бельгия будет расшатывать соперника, пробуя пробиться и через центр, и через фланги, разумеется. В матче 1-го круга между этими соперниками Бельгия выиграла по угловым 11:3. Поэтому здесь я бы не брал вариант «трёхисходки», «верх/низ». Бельгия много будет использовать фланги, я в этом практически не сомневаюсь. Поэтому я бы взял победу сборной Бельгии по угловым за хороший коэффициент 1.93. Почему бы не рискнуть?» — сказал Генич.