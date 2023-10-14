ЦСКА — «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 14 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.90.

«Армейцы пока никак не могут найти свою игру. В плане стабильных положительных результатов. В трёх последних своих матчах подопечные Сергея Фёдорова дважды терпели поражения, в том числе и в предыдущей игре со «Спартаком» (3:5).

Константин Окулов, Никита Нестеров, Даррен Диц и компания стараются, но пока на шесть очков отстают от своего ближайшего оппонента, имея восемь побед в 17 матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а команда Дмитрия Кокорева продолжает радовать своих пока ещё не очень многочисленных болельщиков. Вот и перед этой игрой южане одержали победу. На этот раз в гостях над «Нефтехимиком» (3:2, Б). Матвей Мичков, Артур Тянулин и Амир Гараев выиграли уже 11 встреч при шести поражениях. Причём дважды от ЦСКА, включая недавний разгром в Парке Легенд – 1:7.

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И вот тут-то мы подходим к самому интересному – у красно-синих в последних 33 матчах – 32 победы над «Сочи»! Причём из них 23 раза подряд! Если исходить из этих цифр, то гости обречены. Плюс армейцы хотят реабилитироваться за поражение в дерби. Красно-синие и одолеют удобного для себя оппонента с разницей в две-три шайбы как минимум», — сказал Емелин.