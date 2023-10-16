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Босния и Герцеговина — Португалия: регистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Босния и Герцеговина — Португалия: регистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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16 октября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Босния и Герцеговина — Португалия. Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Португальцы в прошлом туре решили все вопросы, обеспечив себе прямую путёвку на чемпионат Европы. Теперь Роберто Мартинес может немного поэкспериментировать. А вот у боснийцев ситуация тяжелейшая. Чтобы сохранить шансы на выход в финальную часть, нужно побеждать. Будут ли португальцы благодушны к сопернику, удастся ли сборной Боснии и Герцеговины обострить ситуацию в борьбе за вторую путёвку до предела?

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