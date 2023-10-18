«Витязь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.31.

«Когда-то одна афиша этого матча, да ещё проходящего в Подольске, где с «Витязем», как известно, был бог, заставляла болельщицкие сердца биться чаще. И всем было наплевать, кто какое место занимает в турнирной таблице, у кого сколько побед или поражений, кто попадает в плей-офф, а кто наоборот. Потому что все знали: драки будут, и будет их немало.

А сейчас? Всё понятно уже до первого вбрасывания, и скучно так, что можно, зевая, вывихнуть челюсть. У «Витязя» действующая серия из четырёх поражений, лежит он на дне не только Западной конференции, но и всей КХЛ. Лежит там, и не жужжит. А у «Авангарда» действующая серия из трёх побед, жизнь практически удалась, из зоны плей-офф никто не выгонит, а тут ещё какой-то «Витязь» под ногами путается и мешает думать о вечном.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Не знаю, как вы, а я в удивительную метаморфозу в «Витязе» не верю. И что подмосковная команда именно с «Авангарда» начнёт показывать всем в лиге кузькину мать, не верю тоже. Поэтому прогнозирую достаточно средний по голевой наполняемости матч с тоталом от 4.5 и выше. А по итогам матча гости возьмут два очка. Но утверждать, что они сделают это в основное время, не стану. Ибо лёд скользкий, а шайба круглая», — сказал Лебедев.