«Сочи» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Барыс».

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.95.

«Я уже писал, что, по моему глубокому убеждению, сочинцев сломали десять шайб, пропущенных дома от «Северстали». До этого поражения у них было всё шоколадно, и было девять побед в десяти матчах. А после всё пошло под откос, и в следующих шести играх южане проиграли пять раз. Это и называется «Хватай мешки – вокзал поехал».

Правда, у «Барыса» подобное состояние продолжается с самого начала сезона. Был небольшой взлёт, связанный со сменой тренера, он уложился в два матча, а потом всё пошло по-старому. Причём упрекать игроков не за что, лёд грызут, упираются чем могут, но постоянно чего-то не хватает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот теперь два таких «счастливчика» сойдутся в личной встрече. Которая, по моему разумению, может завершиться либо разгромом «Барыса» (если сочинцев понесёт), либо уходом в овертайм, где равновозможен любой исход. Но сочинцев уже давно не несёт, поэтому второй вариант выглядит более вероятным.

Итак, прогнозирую пресыщенный борьбой, но не заброшенными шайбами матч с тоталом ниже 6.5. По итогам этого матча хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.