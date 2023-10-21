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Камару Усман – Хамзат Чимаев: ставка Артёма Тарасова на бой UFC 294

Камару Усман – Хамзат Чимаев: ставка Артёма Тарасова на бой UFC 294
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Известный блогер и боец Артём Тарасов дал свой прогноз на бой Камару Усмана и Хамзата Чимаева, который пройдёт в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби.

Ставка: досрочная победа Чимаева за 2.40.

«Кто является фаворитом, на мой взгляд? Не знаю, здесь фифти — фифти. Для меня непонятно, кто фаворит, потому что оба сильны, оба непредсказуемы, ну и скажем так: мы ещё не видели Хамзата Чимаева в экстренных ситуациях. А Усман может, конечно, это сделать. Поэтому здесь тяжело предсказать, [как сложится] этот бой.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев
21 октября 2023, суббота. 22:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хамзат Чимаев

Могу ли я назвать хотя бы примерного фаворита? Ну, фаворита здесь нет. Кто навяжет свой бой, тот фаворитом и будет. В принципе все бои Хамзата Чимаева были выиграны досрочно, либо они были в одну калитку, но ему будет непросто с такой борьбой, с такой защитой. Если он найдёт свой бой, то будет хорошо», — сказал Тарасов.

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