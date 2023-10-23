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«Динамо» Москва – «Лада»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Москва – «Лада»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Лада».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.44.

«На момент написания данного прогноза соперники были соседями по общей турнирной таблице КХЛ. У бело-голубых процент набранных очков чуть повыше, сыграно чуть больше матчей. Но в целом результаты похожие, кроме того, обе команды выиграли два своих последних матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ковыряться в статистике личных встреч бессмысленно, вся она относится к прошедшей эпохе и делам давно минувших дней, когда «Ладу» либо не выгоняли из лиги, либо только собирались выгнать. Сейчас все по-другому, и «Динамо» не такое великое, и «Лада» не такая падшая. И в Москве тольяттинцы даже не постараются, а почти гарантированно дадут бой, ведь у них сейчас для этого есть все. А вот все ли есть для победы в этом бою – посмотрим. Там многое, даже слишком многое, будет сиюминутным: нарушения, удаления, игра в большинстве и меньшинстве, и, конечно же, игра вратарей, от которых итоговый результат будет зависеть напрямую.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Визуально наклевывается ничья в основное время, но это слишком эфемерная величина. Ставить на ничью – себя не уважать. Предположу, что получим мы матч где-то средний по количеству заброшенных шайб. То есть тотал выше 6,5 не поднимется точно. А по итогам этого матча «Динамо» наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

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