«Динамо» М — «Лада». Кудашов взбодрит Гусева

На последнем отрезке сезона у бело-голубых проглядывается небольшой спад. Пора прийти в себя.

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Лада». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.77. Успех тольяттинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Лада» 23 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Лада» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.77. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Лада» Тольятти (23.10.2023)

В самом разгаре сезон Континентальной хоккейной лиги. Бóльшая часть команд уже отыграла по 20 и более матчей. 23 октября состоятся три встречи. В самой поздней из них на льду «ВТБ Арены» в Москве местное «Динамо» примет «Ладу». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В 20 матчах в текущем розыгрыше регулярки бело-голубые потерпели только семь поражений (шесть в основное время и одно в серии послематчевых буллитов). Таким образом, они расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от занимающего вторую строчку «Локомотива» составляет два очка, но железнодорожники провели на одну игру больше.

На последнем отрезке сезона у «Динамо» наблюдается небольшой спад, но он легко объясним. На домашнем стадионе подопечные Алексея Кудашова уступили лидерам — «Локомотиву» (2:5) и «Торпедо» (1:7). На выезде они проиграли «Барысу» (2:3 Б) и отменно выступающему в родных стенах «Авангарду» (0:3).

Победило «Динамо» дважды «Северсталь» (1:0 ОТ и 3:2 Б), а также «Сибирь» (2:1). Пожалуй, единственной его проблемой является игра в меньшинстве. Если в прошлом сезоне это было одним из главных преимуществ бело-голубых, то в этом хуже них в этом формате играют только три располагающиеся в самом низу сводной таблицы КХЛ команды — «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс».

Впрочем, Кудашов компенсировал данный недостаток отменной игрой в большинстве. Его команда является лучшей в КХЛ по данному показателю. Наиболее продуктивен при реализации численного преимущества Максим Джиошвили. Он записал на свой счёт девять шайб в 19 матчах, и все были заброшены в неравных составах.

К слову, гол Максима в последнем матче помог бело-голубым победить «Северсталь». К 29-й минуте они проигрывали 0:2. На 30-й минуте сравнял счёт Дмитрий Рашевский, а на 52-й с его же передачи забил Джиошвили. Дело дошло до послематчевых буллитов, в которых москвичи оказались удачливее.

«Лада» начала сезон не так здорово, как «Динамо». Она располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, но есть немаловажный нюанс. Сразу у трёх команд — «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и «Авангарда» — есть все шансы обогнать клуб из Тольятти. Дело в том, что они провели меньше игр. У уфимцев и омичей есть сразу три матча в запасе.

В последних 12 встречах в КХЛ подопечные Олега Браташа одержали только пять побед. Причём четыре из них были добыты на домашнем стадионе. На выезде «Ладе» удалось обыграть только минское «Динамо» (2:1 ОТ), причём не без труда и удачи. Она сильно уступила «зубрам» по всем статистическим показателям.

За этот период времени клуб из Тольятти забросил 20 шайб, а пропустил 26. После вырванной победы в предпоследнем матче с «Барысом» (2:1) Браташ заявил, что его подопечные находятся не в оптимальной форме. Причиной тому послужили выезд на Дальний Восток и травмы ведущих хоккеистов.

Несмотря на ослабленность, «Лада» сумела после этого обыграть «Авангард» (5:3). Браташ в послематчевом интервью заявил, что команда счастлива победе больше, чем обычно. Однако радоваться, пожалуй, рановато. Незадолго до этого омичи в гостях разгромно уступили «Витязю» (2:5). У них наблюдаются большие проблемы с выездами.

Кстати, у подопечных Браташа выездной фактор тоже хромает. Только в 4 из 10 матчей в гостях они одержали победы. Поставить на то, что московское «Динамо» обыграет «Ладу» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Две из трёх последних очных встреч закончились именно так. Другая проходила в Тольятти.

Полагаем, недавняя волевая победа в матче с «Северсталью» придаст дополнительный импульс энергии бело-голубым. В совокупности с поддержкой домашних трибун она должна воодушевить их и помочь обыграть команду из Тольятти.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» М — «Лада» 23 октября 2023 года

У обеих команд на последнем отрезке сезона дела идут не лучшим образом. Однако у «Динамо» есть все предпосылки к изменению ситуации. Кудашову нужно лишь устранить возникающие при игре в меньшинстве проблемы. «Лада» ослаблена важными кадровыми потерями. У неё хуже результаты на дистанции, а также имеются проблемы с выездами.

Ставка: победа «Динамо» в основное время за коэффициент 1.77.