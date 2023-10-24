«Брага» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Брага» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.75.

«Брага» примет дома «Реал» Мадрид в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Думаю, особой интриги тут нет. Испанский гранд увезёт с игры три очка.

На прошлых выходных «Реал» во второй раз в сезоне потерял очки — 1:1 с «Севильей». Это было предсказуемо — с составом у команды Анчелотти есть проблемы, некоторые игроки в лазарете, также многие участвовали в матчах сборных. А мотивированная «Севилья» с Рамосом в составе жаждала набрать очки в этом противостоянии.

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Впрочем, до этого «сливочные» справлялись с соперниками, почти только выигрывали. В Лиге чемпионов клуб тоже одержал две виктории, хотя и с небольшим отрывом в счёте — 1:0 с «Унионом» и 3:2 с «Наполи».

«Брага» начала этот розыгрыш ЛЧ с проигрыша неаполитанцам — 1:2. Для клуба это было третье поражение в сезоне. В остальных противостояниях «оружейники» почти только выигрывали. В том числе во 2-м туре ЛЧ с «Унионом» (3:2).

Конечно, нельзя сказать, что «Брага» — проходной соперник. Но я всё же не думаю, что «Реал» продлит свою серию без побед до двух игр. ЛЧ — турнир команды Анчелотти. В каком бы состоянии она ни была, в еврокубке у коллектива появляется дополнительная мотивация», — сказал Мостовой.

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