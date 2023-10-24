«Брага» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Брага» – «Реал» Мадрид в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 1.80.

«Также в Португалии ещё одно португало-испанское противостояние. «Брага» на «Мунисипал-ди-Брага» примет мадридский «Реал». В этой группе «Реал» идёт без потерь: шесть очков мадридская команда набрала, по три набрали «Наполи» и «Брага».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брага» показала характер и волю в игре с «Унионом» в Берлине и выиграла со счётом 3:2. Вообще, команда с очень приличным подбором игроков в атаке, и забивает «Брага» практически в каждом матче. Последний раз «Брага» не забила ещё в июне в Кубке Португалии, когда проиграла «Порту» — 0:2. Во всех остальных матчах, даже если «Брага» не выигрывала, она обязательно забивала.

Сложный матч для «Реала», безусловно. Колоритный стадион, и «Реалу» будет тяжело атаку «Браги» сдержать. Но у «Реала» сейчас все лидеры в атаке в строю: Винисиус с Родриго могут решить, тот же Хоселу. Поэтому вариант «обе забьют», в принципе, в этой игре напрашивается, он идёт с коэффициентом 1.6. Но я думаю, что «Реал» не проиграет «Браге». Он по статусу и по классу превосходит португальский клуб. Поэтому «обе забьют и x2» за коэффициент 1.8 видится мне оптимальным вариантом на эту игру», — сказал Генич.