«Марсель» — АЕК: когда матч Лиги Европы, во сколько начало, где смотреть онлайн
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26 октября пройдёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — АЕК. Начало — в 19:45 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Сделать ставку на успех «Марселя» можно с коэффициентом 1.68. Шансы АЕКа оценили коэффициентом 5.00. На ничейный исход предлагают коэффициент 4.10.
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Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.70. На низовой матч можно сделать ставку с коэффициентом 2.18. На то, что обе команды забьют, дают котировку 1.70.
Лига Европы . Группа B. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Оливейра – 27' 1:1 Пинеда – 53' 2:1 Арит – 60' 3:1 Верету – 69'
Удаления: нет / Станкович – 57'
После двух туров АЕК набрал четыре очка. У команды Дженнаро Гаттузо два очка.
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