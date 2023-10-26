«Марсель» — АЕК: когда матч Лиги Европы, во сколько начало, где смотреть онлайн

26 октября пройдёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — АЕК. Начало — в 19:45 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Сделать ставку на успех «Марселя» можно с коэффициентом 1.68. Шансы АЕКа оценили коэффициентом 5.00. На ничейный исход предлагают коэффициент 4.10.

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Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.70. На низовой матч можно сделать ставку с коэффициентом 2.18. На то, что обе команды забьют, дают котировку 1.70.

После двух туров АЕК набрал четыре очка. У команды Дженнаро Гаттузо два очка.

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