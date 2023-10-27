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«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.31.

«У сочинцев функциональный кризис перетёк в игровой. Причём приходил он не постепенно, а сразу вошёл ломом в голову в виде десятка шайб, пропущенных дома от «Северстали». С тех пор всё покатилось кубарем. И вроде сейчас играют южане неплохо, но забивают мало, следовательно, проигрывают много.

И тут к ним приезжает уже вполне оживший СКА. У которого шесть побед в восьми последних матчах и который в турнирной таблице постепенно всплывает. И уже никто не вспоминает о том, как предлагали уволить Ротенберга. То есть кто кого будет нахлобучивать в предстоящем матче, изначально понятно. Остаётся понять, хватит ли у сочинцев сил и возможностей этому достойно противостоять, пусть и проиграв в концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В статистику личных встреч лучше не заглядывать, там сочинский кошмар в виде пятикратного преимущества СКА по количеству побед в личных встречах. На сегодняшний день 55 процентов домашних очков южан принимают 61,5 процента выездных очков питерцев. Разница вроде бы небольшая, но свои проценты «Сочи» набирал раньше, а сейчас их разбазаривает. Тогда как СКА, наоборот, сперва ухнул всё, что можно, вниз, а теперь вместе с этим выбирается.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 10:17 (5x5)     0:2 Гальченюк (Никишин, Грицюк) – 17:32 (5x4)     1:2 Рассказов (Криштоф, Грэм) – 28:14 (5x4)     2:2 Завгородний (Сагадеев) – 31:43 (5x5)     3:2 Тянулин – 32:56 (5x5)     3:3 Пашнин (Поляков) – 37:09 (5x5)     3:4 Бардаков (Старков) – 42:43 (4x5)     4:4 Криштоф (Хуснутдинов) – 43:41 (4x5)     5:4 Попов (Грэм, Криштоф) – 59:24 (5x4)    

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую средней голевой производительности матч с тоталом от 4.5 и выше. И итоговые два очка СКА, добытые любым легитимным способом», — сказал Лебедев.

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