«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.31.

«У сочинцев функциональный кризис перетёк в игровой. Причём приходил он не постепенно, а сразу вошёл ломом в голову в виде десятка шайб, пропущенных дома от «Северстали». С тех пор всё покатилось кубарем. И вроде сейчас играют южане неплохо, но забивают мало, следовательно, проигрывают много.

И тут к ним приезжает уже вполне оживший СКА. У которого шесть побед в восьми последних матчах и который в турнирной таблице постепенно всплывает. И уже никто не вспоминает о том, как предлагали уволить Ротенберга. То есть кто кого будет нахлобучивать в предстоящем матче, изначально понятно. Остаётся понять, хватит ли у сочинцев сил и возможностей этому достойно противостоять, пусть и проиграв в концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В статистику личных встреч лучше не заглядывать, там сочинский кошмар в виде пятикратного преимущества СКА по количеству побед в личных встречах. На сегодняшний день 55 процентов домашних очков южан принимают 61,5 процента выездных очков питерцев. Разница вроде бы небольшая, но свои проценты «Сочи» набирал раньше, а сейчас их разбазаривает. Тогда как СКА, наоборот, сперва ухнул всё, что можно, вниз, а теперь вместе с этим выбирается.

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую средней голевой производительности матч с тоталом от 4.5 и выше. И итоговые два очка СКА, добытые любым легитимным способом», — сказал Лебедев.