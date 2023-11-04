«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.40.

«Ньюкасл» и «Арсенал» проведут игру в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Два равных соперника на данный момент. Не думаю, что они определят победителя по итогам 90 минут.

«Ньюкасл» является очень грозным соперником для всех в АПЛ. В этом сезоне клуб продолжает показывать свой высокий класс, часто выигрывая. В таблице лиги «сороки» идут на шестой строчке, отставая от соперников из топ-5 на пять очков и более. Уверен, что подопечные Хау сократят такой разрыв. Сейчас в АПЛ «Ньюкасл» идёт на серии без поражений. Но вот где всё-таки клуб проиграл недавно, так это в Лиге чемпионов – 0:1 от «Боруссии» Дортмунд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, «Арсенал» тоже не так давно уступил в ЛЧ. Причем его неудача была более неожиданной – 1:2 от «Ланса». В следующем туре еврокубка «канониры» исправились и обыграли «Севилью» (2:1). Вообще, неудача с французами стала одной из двух для подопечных Артеты в этом сезоне. Почти во всех остальных противостояниях они не уступали.

В АПЛ «пушкари» почти только выигрывают. Недавно очки у клуба сумел отобрать «Челси», неожиданно давший бой команде – 2:2. Но в следующем туре «Арсенал» уже разгромил «Шеффилд» (5:0), закрыв вопрос о своей форме. Сейчас в таблице лиги клуб идёт на второй строчке, на пару баллов отставая от лидирующего «Тоттенхэма».

На неделе оба соперника выступили в Кубке английской лиги и показали там разные результаты. «Арсенал» неожиданно уступил «Вест Хэму» со счётом 1:3. А вот «Ньюкасл» сумел обыграть «Ман Юнайтед» у него дома — 3:0.

Я тут не вижу фаворита. Да, результаты «Арсенала» чуть лучше в этом сезоне. Однако нельзя недооценивать «Ньюкасл». Клуб уже даже «Ман Сити» обыгрывал. Так что к матчу с «канонирами» «сороки» подойдут с нужным настроем и постараются отобрать у них очки», — сказал Павлюченко.