«Реал Сосьедад» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.34.

«Реал Сосьедад» примет дома «Барселону» в 12-м туре чемпионата Испании. Интересная будет игра, соперники располагаются на соседних строчках. Но предпочтение я тут всё же отдаю каталонцам.

«Барселона» на прошлых выходных проиграла «Реалу». Не так плохо начали сине-гранатовые матч, вели в счёте. Но во второй половине мадридцы были сильнее, снова блистал Беллингем. Команде Хави нечем было ответить — 1:2. Так случилось первое поражение каталонцев в этом сезоне. До этого они почти только выигрывали, изредка играя вничью.

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Теперь в таблице Ла Лиги «Барселона» сильнее отстала от лидеров – на четыре очка. Конечно, это не такая уж большая дистанция. Через пару туров ситуация может измениться. Впрочем, играть сине-гранатовым сейчас предстоит со своим соседом по таблице. «Сосьедад» идет следом, на пятом месте. Хотя в активе у команды на пять очков меньше. Так что, даже выиграв, хозяев поля не поднимутся в таблице.

Чуть больше очков теряли бело-голубые в этом сезоне, недавно проиграли «Атлетико» (1:2) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2). Впрочем, в остальных недавних матчах клуб выигрывал. Думаю, так просто из борьбы за еврокубки он не выпадет.

Обе команды также участвуют в Лиге чемпионов. «Реал» там не проигрывал, в том числе сыграв вничью с «Интером» (1:1) и обыграв «Бенфику» (1:0). А вот «Барселоне» чуть больше повезло с соперниками – 1:0 с «Порту» и 2:1 с «Шахтёром».

Думаю, мы тут увидим борьбу. Соперники борются за высокие позиции в таблице. «Барселона», конечно, рассчитывает на первое место. Так что особенно после поражения каталонцы будут настраиваться на победу. «Сосьедад» не сумеет остановить своего противника», — сказал Мостовой.