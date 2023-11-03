«Реал Сосьедад» — «Барселона». Арсен Захарян прогрессирует

Россиянин помог выиграть в кубковом матче, отыграв почти всю игру, а также выходил на поле в ЛЧ. Что дальше? Может быть, гол или пас?

4 ноября состоится матч 12-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.12. Успех бело-голубых оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» 4 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Реал Сосьедад» — «Барселона» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (04.11.2023)

Игра 12-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» начнётся 4 ноября на стадионе «Реале Арена». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Сине-гранатовые получили тяжёлый психологический удар, уступив в «эль класико» «Реалу» со счётом 1:2. Голевое чутьё Беллингема лишило подопечных Хави трёх очков, а осталась ли у них уверенность в собственных силах?

Рассмотрим подрбнее игру каталонцев со «сливочными». Илкай Гюндоган открыл счёт уже на шестой минуте встречи и казалось, что «эль класико» пройдёт под диктовку сине-гранатовых. Но они не реализовали несколько голевых моментов, а Джуд Беллингем выдал очередной фантастический перформанс и оформил дубль.

В послематчевом интервью Хави сокрушался, что команде не хватило эффективной реализации. «Барселоне» требуется пять или шесть моментов, чтобы забить гол. «Реалу» хватило всего трёх шансов для победы. Тем не менее испанский специалист отметил, что уровнем футбола он доволен. Встреча в Сан-Себастьяне покажет, сумели ли каталонцы исправить ошибки.

В отличие от главного тренера, Илкай Гюндоган был крайне раздражён отношением партнёров по команде к проигрышу в «эль класико». В раздевалке он не увидел гнева и досады. Ветеран рассказал, что приехал в «Барсу» не для поражений в статусных матчах. Кроме того, хавбек высказал претензии к клубу и раскритиковал пренебрежение к бытовым проблемам игроков.

Вряд ли с подобным сталкивается Арсен Захарян. Пока россиянин рассказывает исключительно положительные истории про «Реал Сосьедад». Клуб предоставляет ему время спокойно адаптироваться в Испании и планомерно готовит к интеграции в стартовый состав.

В Примере Захарян редко проводит на поле больше тайма, но в Кубке Испании Иманол Альгуасиль включил Арсена в основной состав на игру с «Буньолем». Главный тренер бело-голубых дал сыграть россиянину практически весь матч и заменил после 82-й минуты по причине жёсткого стыка с соперником. Бывшему хавбеку московского «Динамо» повезло, что обошлось без травмы.

«Реал Сосьедад» в последних пяти матчах во всех соревнованиях победил «Мальорку» (1:0) в Ла Лиге, «Бенфику» (1:0) в ЛЧ и «Буньоль» (1:0) в Кубке Испании, а завершил вничью игру с «Райо Вальекано» (2:2). Также клуб проиграл «Атлетико» со счётом 1:2. Отметим, что все победы подопечные Альгуасиля одержали всухую.

Главный тренер подобрал оптимальную тактическую схему для бело-голубых, которые не уступили в текущем сезоне ни в одном из семи домашних матчей с учётом всех соревнований. Они выиграли четыре встречи и три завершили вничью.

У Хави наконец-то появилась возможность задействовать форварда Роберта Левандовского. Поляк восстановился после травмы и уже вышел на поле в матче с мадридским «Реалом». Отметиться результативным действием он не сумел, но получил необходимую практику. Теперь позиционное нападение сине-гранатовых заработает на полную мощность. Предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» 4 ноября 2023 года

Несмотря на похвалу обороны каталонцев, на выезде они довольно часто пропускают. Так произошло в четырёх из пяти последних встреч, которые завершились с тоталом больше 2.5 мяча. «Реал Сосьедад» обладает хорошими исполнителями в линии нападения, среди которых выделяются Микель Оярсабаль и Такефуса Кубо. Эти мастера сумеют создать проблемы голкиперу сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегену. Вот и поставим на результативную игру за 1.95.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.