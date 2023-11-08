«Бавария» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Галатасарай» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 1.65.

«Бавария» в Мюнхене будет принимать «Галатасарай». Это у нас группа А. «Бавария» здесь лидер: три игры и три победы. «Галатасарай» — второй, четыре очка у него. Если вспомнить матч в Стамбуле, там, конечно, «Бавария» отскочила. Очень много моментов у «Галатасарая», огромное количество ударов по воротам, но по итогу «Галатасарай» всё равно «Баварии» уступил. Во втором тайме сказался класс мюнхенцев и здорово «Бавария» соперника наказала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что «Бавария» хорошо помнит ту игру и Тухель хорошо помнит ту игру. И нет никаких сомнений, что «Бавария» со всей серьёзностью отнесётся к этому матчу, тем более воодушевлённая сейчас победой в Der Klassiker. В великолепной форме Харри Кейн, реализация у него просто потрясающая. А «Галатасарай» потерял основного вратаря Фернандо Муслеру. Поэтому гостям будет чрезвычайно сложно в этом матче. Тут и статус «Баварии», и её форма. Если «Бавария» будет бежать так, как она бежала в первые минуты матча с Дортмундом, «Галатасараю» точно будет тяжело.

Поэтому я бы рассмотрел вариант победы «Баварии» в 1-м тайме за 1.65, что само по себе неплохо. Можно рассмотреть победу «Баварии» в 1-м тайме и в матче. Но основной прогноз — это победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.65», — сказал Генич.