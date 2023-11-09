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«Заря» — «Маккаби»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций

«Заря» — «Маккаби»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Заря» — «Маккаби».

Ставка: «Заря» не проиграет за 2.01.

«Матч Лиги конференций, очень сложный для предсказания, на самом деле, потому что, с одной стороны, «Заря», которая не сильно хорошо выступает в своих домашних соревнованиях, с другой стороны, «Маккаби», который попал в понятную ситуацию и почти месяц не имел возможности тренироваться в нормальном виде и в нормальном составе. Какими они предстанут в этой игре, сказать довольно сложно.

Лига конференций . Группа B. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Заря
Украина
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но я, наверное, ставку сделаю всё-таки на «Зарю». Мне кажется, что игроки «Маккаби» в большей степени выбиты из колеи, и ничья для них будет не самым плохим исходом. Ну а «Заря» попробует воспользоваться этими сложностями соперника, попробует хороший матч сыграть, тем более что как раз в еврокубках хорошие матчи-то у них получались», — сказал Андронов.

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