«Заря» — «Маккаби»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Заря» — «Маккаби».
Ставка: «Заря» не проиграет за 2.01.
«Матч Лиги конференций, очень сложный для предсказания, на самом деле, потому что, с одной стороны, «Заря», которая не сильно хорошо выступает в своих домашних соревнованиях, с другой стороны, «Маккаби», который попал в понятную ситуацию и почти месяц не имел возможности тренироваться в нормальном виде и в нормальном составе. Какими они предстанут в этой игре, сказать довольно сложно.
Но я, наверное, ставку сделаю всё-таки на «Зарю». Мне кажется, что игроки «Маккаби» в большей степени выбиты из колеи, и ничья для них будет не самым плохим исходом. Ну а «Заря» попробует воспользоваться этими сложностями соперника, попробует хороший матч сыграть, тем более что как раз в еврокубках хорошие матчи-то у них получались», — сказал Андронов.
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