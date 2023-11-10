«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Нью-Джерси» за 1.85.

«А вы заметили, что Александр Овечкин не забивает уже в пяти матчах подряд? И в трёх последних матчах у него 0 очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Русская Машина, которая не ломается» — одно из прозвищ Овечкина – пока идёт на 60 (15+45) очков за сезон. Вполне себе пристойный результат для 38-летнего форварда. Вот только голов маловато, так до рекорда Уэйна Гретцки будет тяжело дотянуться. Но Ови ещё может прибавить.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Если говорить об этом матче, то шансов у «Нью-Джерси» побольше. Да, нет Джека Хьюза. Но «Дэвилз» играют дома, там меньше травмированных, да и вообще «Нью-Джерси» победил шесть раз в последних девяти матчах. А вот «Вашингтон» выглядит совсем грустно. Понятно, что «Кэпиталз» не должны попадать в плей-офф. Но они сейчас в таком состоянии, что команду Овечкина не сравнишь даже с середняками.

Я бы в этом матче взял кэф 1.85 на то, что в основное время победит «Нью-Джерси», — сказал Лысенков.