Янник Синнер — Хольгер Руне: ставка Надежды Петровой на игру Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Итогового турнира ATP Янник Синнер — Хольгер Руне.

Ставка: победа Руне за 3.70.

«Для выхода в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Турине лидеру Зелёной группы итальянцу Яннику Синнеру достаточно взять всего один сет в матче с датчанином Хольгером Руне.

Во втором туре 22-летний итальянский теннисист обыграл самого Новака Джоковича – 7:5, 6:7, 7:6. И теперь имеет в своём активе две победы в двух проведённых играх.

Лучшие прогнозы на сегодня.

20-летний датчанин получил во вторник досрочный выигрыш над Стефаносом Циципасом, который снялся с матча при счёте 1:2 в первом сете. Соответственно, у Хольгера появилась первая победа на турнире. И теперь, чтобы надеяться на выход в полуфинал, ему надо побеждать Синнера не просто в двух партиях, а ещё и как можно крупнее. Конечно, в такой вариант верится с большим трудом. Но победить своего оппонента Руне может.

Между собой эти теннисисты встречались дважды, и оба раза сильнее был датчанин. В том числе и на харде в 2022 году – 5:7, 6:4, 5:2. Итальянец тогда не доиграл матч. А в 2023 году на грунте Руне взял верх тоже в трёх сетах – 1:6, 7:5, 7:5. Вот и сейчас Хольгер Руне одолеет Янника Синнера», — сказала Петрова.