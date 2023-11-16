Болгария — Венгрия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Болгария – Венгрия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Венгрии и ТМ 4.5 за 1.85.

«В группе G важнейшая игра для сборной Венгрии. Венгры неожиданно оступились в матче с Литвой: они проигрывали 0:2, но ушли от поражения, сыграв 2:2. Были моменты ещё, чтобы вырвать в концовке победу, но вот не получилось этого сделать в Каунасе. Посмотрим, удастся ли это сделать на выезде в Болгарии в матче с аутсайдером группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Венгры, конечно, хороши — ни одного поражения пока в отборе. Им на пятки наступает сборная Сербии, у которой 13 очков, но обе команды уже обеспечили себе выход. Вопрос в том, кто с какого места. Для венгров, мне кажется, важно финишировать первыми. Тренер у них итальянец, давно работающий с венграми. Марко Росси знает, как свою команду на подобные матчи настраивать.

Если Болгария проигрывает дома Литве и Черногории, то венгры тоже не должны сплоховать. Поэтому мой прогноз — победа сборной Венгрии и тотал меньше 4.5 за 1.85», — сказал Генич.