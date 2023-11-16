Болгария — Венгрия: ставка Александра Мостового на встречу отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора Евро-2024 Болгария — Венгрия.

Ставка: победа Венгрии за 1.63.

«Болгария и Венгрия встретятся в одном из последних туров квалификации Евро-2024. Соперники стоят на разных полюсах турнирной таблицы. Думаю, болгарам, идущим на дне в группе, тут не на что рассчитывать.

Болгария выступает совсем слабо сейчас. Последняя победа команды приходится на ноябрь прошлого года. Да и соперник там был обыгран не самый статусный – 2:0 с Кипром в товарищеском матче. С тех пор болгары не добывали побед, в основном проигрывая. В квалификации Евро-2024 с такими результатами «львам» не на что было рассчитывать. Сейчас сборная идёт на последнем месте в группе всего с двумя очками в активе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у Венгрии противоположная ситуация. Команда в последние годы играет очень хорошо, часто добывает победы. В группе отбора на Евро-2024 венгры лидируют, опережая Сербию со второй строчки на одно очко. Выиграв в этом туре, команда обеспечит себе выход в финальный раунд турнира. Такой расклад выглядит довольно реалистичным, ведь за все шесть туров Венгрия ни разу не проиграла.

В общем, для меня тут интриги нет. Если бы Венгрия уже обеспечила себе выход в финальный этап Евро, то она могла бы сыграть с Болгарией более расслабленно. Но в нынешней ситуации гости не оставят шансов сопернику», — сказал Мостовой.