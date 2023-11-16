Колумбия — Бразилия: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации ЧМ-2026

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии за 2.27.

«Два невнятных матча подряд Бразилия провела — ничья с Венесуэлой домашняя, что объяснить вообще никак нельзя, поражение от Уругвая. Правда, в паузе между теми играми и вот этой встречей Фернандо Диниз, который возглавляет в качестве временного тренера бразильцев, сумел выиграть большой турнир. Может быть, это как-то придаст ему уверенности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну и вообще, Бразилии как бы пора браться за дело. Иначе всё это выглядит довольно странно. И Карло Анчелотти может прибыть к ситуации, которую он явно не ждёт, на которую он явно не рассчитывает. Бразильцам, конечно, главное — определиться наконец-то с составом, с идеологией, в которую они будут играть.

Колумбия — достаточно сильная команда, но я бы всё-таки ставил на бразильцев, особенно после оплеухи, полученной от Уругвая. 2.27 — чистая победа Бразилии, пусть это опять будет какая-нибудь вымученная победа со счётом 1:0. Но, как мне кажется, победа должна быть», — сказал Андронов.